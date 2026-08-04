Более 7 тыс. посетителей собрал молодежный фестиваль «ОДИФЕСТ» в Подмосковье

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел молодежный фестиваль «ОДИФЕСТ», его участниками стали свыше 7 тыс. человек. Организатором мероприятия выступил финалист Премии Президентской платформы «„Россия — страна возможностей“ Александр Дроздов.

Мероприятие посвятили спорту, творчеству, музыке и современным молодежным направлениям. В программу вошли соревнования по баскетболу 3×3, мини-футболу и паделу, турнир по брейкингу, рисование граффити, мастер-классы от приглашенных экспертов.

«Мне хотелось создать событие, которое объединит молодых людей с разными интересами. Чтобы спортсмены, музыканты, танцоры, художники и все, кто хочет развиваться, смогли встретиться в одном месте, показать себя и найти единомышленников», — отметил Дроздов.

В рамках музыкальной программы состоялись выступления молодых исполнителей, а также хедлайнера фестиваля — белорусского артиста HOLLYFLAME. Отметим, что фестиваль реализуют при грантовой поддержке Движения Первых.

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