7,6% уже начислено, а что дальше? Депутат Госдумы рассказал, когда бюджетникам ждать новых решений по зарплате

Зарплаты работников бюджетной сферы в 2026 году уже менялись, а вопрос о следующем повышении станет одним из ключевых при подготовке нового бюджета. Депутат Госдумы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал REGIONS, когда появится ясность по будущей индексации, а кого еще только ждет повышение текущего года.

Индексация-2026: у кого зарплата вырастет осенью

Нилов подтвердил, что все решения, принятые в отношении бюджетников в прошлом году, уже реализованы. Средства на индексацию были заложены и выплачены. На 2026 год была запланирована и проведена индексация зарплат на 7,6%. Все социальные обязательства в полном объеме государством выполняются на федеральном и региональном уровне. Дырки в бюджете нет, отметил депутат.

«Все социальные обязательства в полном объеме государством выполняются на федеральном и региональном уровне. Дырки в бюджете нет», — отметил депутат.

Повышение с 1 января коснулось работников бюджетной сферы, так называемых «указных» категорий, чьи доходы регулируются отдельными решениями президента. Среди них работники образования: учителя, воспитатели, преподаватели колледжей и вузов; работники здравоохранения: врачи, медсестры, фельдшеры; сотрудники учреждений культуры: музеи, театры, библиотеки; научные сотрудники и работники социальной сферы.

Некоторые категории получат повышение позже — с 1 октября. Это касается государственных гражданских служащих, судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета, для которых запланирована отдельная индексация. Все те решения, которые были приняты в отношении бюджетников в прошлом году, все они реализованы, реализуются, на это все заложены средства, подчеркнул депутат.

«Все те решения, которые были приняты в отношении бюджетников в прошлом году, все они реализованы, реализуются, на это все заложены средства», — подчеркнул депутат.

Когда решится судьба следующего года

Говоря о будущем, Нилов отметил, что все параметры индексации на следующий год будут закреплены в бюджете, который осенью начнет рассматривать новая ГД. Осенью Государственная Дума будет рассматривать бюджет следующей трехлетки, все параметры и решения будут закреплены, все средства будут заложены, отметил парламентарий.

«Осенью Государственная Дума будет рассматривать бюджет следующей трехлетки, все параметры и решения будут закреплены, все средства будут заложены», — отметил парламентарий.

В настоящее время размеры будущего повышения для отдельных категорий сотрудников не называются. Ожидается, что окончательные цифры появятся после внесения и рассмотрения проекта федерального бюджета. При подготовке документа власти традиционно учитывают возможности федерального и региональных бюджетов, а также необходимость поддерживать уровень оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Таким образом, ближайший ориентир для работников бюджетной сферы — осень 2026 года, когда станет понятно, какие суммы будут заложены на выплаты в следующем бюджетном цикле.

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