Сбежавший из России Милохин готовится к свадьбе с украинской блогершей

Российский тиктокер Даня Милохин, несколько лет назад покинувший Россию и обосновавший в Дубае, собирается сделать предложение своей возлюбленной — украинской блогерше Дарине Зеленской, с которой встречается с начала 2025 года, пишет StarHit.

Пара уже обсуждала свадьбу, и, по словам 24-летнего Дани, Дарина даже попросила предупредить ее о предложении заранее — чтобы успеть записаться к мастеру и подготовиться к этому важному моменту.

«Я обещал ей, что скажу за месяц», — поделился Милохин.

Фото: [ соцсети ]

Влюбленные живут в Дубае и часто публикуют фотографии совместного отдыха. Дарина активно ведет блог и выкладывает танцевальные видео. Сам Даня тоже не сидит без дела: он увлекся боксом. В 2025 году он уже одержал победу в профессиональном поединке в Кишиневе. Тиктокер также продолжает зарабатывать на рекламе.

Ранее блогер Даня Милохин оправдался за фотографии в форме курьера.