Названо лучшее время для прививки от гриппа: многие опаздывают каждый год

До начала сезона гриппа остается совсем немного, а значит, самое время задуматься о вакцинации. Многие откладывают прививку до первых сообщений о росте заболеваемости, однако такой подход может оставить организм без защиты в самый опасный момент. Когда лучше всего делать прививку, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Наталья Кузьмина.

«Организму требуется время, чтобы сформировать полноценный иммунный ответ. После введения вакцины достаточный уровень антител вырабатывается в среднем за две-четыре недели. Именно поэтому оптимальным периодом для вакцинации считается время с сентября по ноябрь, до начала сезонного подъема заболеваемости», — объяснила врач.

При этом, по словам специалиста, если сделать прививку заранее не удалось, полностью отказываться от нее не стоит.

«Даже если вирусы уже начали активно распространяться, вакцинация остается актуальной. Эпидемический сезон продолжается несколько месяцев, поэтому риск заражения сохраняется достаточно долго. Прививка и в этот период способна снизить вероятность тяжелого течения болезни», — отметила Кузьмина.

Врач подчеркнула, что современные вакцины ежегодно обновляются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и содержат штаммы вируса, которые, по прогнозам специалистов, будут наиболее активно циркулировать в новом сезоне.

«Важно понимать, что вакцина не дает стопроцентной гарантии от заражения. Ее главная задача — защитить человека от тяжелых осложнений. Привитые люди значительно реже сталкиваются с вирусной пневмонией, поражением сердечно-сосудистой системы, необходимостью госпитализации и другими опасными последствиями гриппа», — рассказала терапевт.

Особенно внимательно к вакцинации следует относиться людям старше 60 лет, беременным женщинам, пациентам с хроническими заболеваниями, детям и медицинским работникам. Именно эти категории чаще других сталкиваются с тяжелым течением инфекции и развитием осложнений, поэтому своевременная прививка для них считается одной из самых эффективных мер профилактики.

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