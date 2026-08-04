В Подмосковье в июле фермеры получили без торгов свыше 270 га земли сельхозназначения

В Подмосковье в июле фермеры получили без торгов свыше 277 га земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Участки выделили 10 крестьянско-фермерским хозяйствам в 7 округах — в Шатуре, Павловском Посаде, Ступино, Серебряных Прудах, Коломне, Наро-Фоминске и Дмитрове.

Лидером в этой работе стала Шатура, где фермеры получили земли общей площадью 120 га. На втором месте — Серебряные Пруды с показателем 83,5 га. Замыкает тройку Коломна, где аграрии получили почти 54 га.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о запуске второй очереди тепличного комплекса в Электростали.