Жить дольше или жить лучше: женщины после 50 чаще выбирают удовольствие, а не лишние годы

Женщины старше 50 лет чаще считают качество жизни важнее ее продолжительности, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Восточной Англии в журнале PLOS One. Опрос более 6000 жителей Англии показал: многие женщины выбирают подход «жизнь нужно проживать», а не просто стремятся удлинить срок жизни.

Профессор Николас Стил из Norwich Medical School объяснил, что женщины заметно чаще ставили на первое место не долгую жизнь, а ее комфорт. Мужчины, наоборот, чаще были готовы отдавать приоритет самому долголетию.

Под качеством жизни авторы понимают разные вещи: независимость, подвижность, отсутствие сильного дискомфорта и возможность радоваться повседневным занятиям. По словам исследователей, результаты спорят с привычной идеей, что все люди обязательно хотят жить как можно дольше.

Работа также показала, что женщины чаще мужчин готовы спорить с врачами или задавать им неудобные вопросы. При этом пожилые участники в целом чаще были склонны доверять медицинские решения профессионалам.

Еще один вывод: с возрастом людям важнее становится то, как работает тело, а не то, как оно выглядит. Авторы считают, что врачам и семьям стоит учитывать эти различия: «типичного» пожилого пациента не существует, и решения о лечении должны больше опираться на личные приоритеты человека.