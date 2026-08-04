Несанкционированные свалки в Подмосковье: что делать при обнаружении и какие последствия ждут нарушителей
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Проблема стихийных свалок по‑прежнему остро стоит в Московской области. С января 2026 года в регионе удалось устранить 123 незаконных места складирования отходов. REGIONS разбирался, куда обращаться при обнаружении мусора, сколько времени может занять ликвидация и какие санкции грозят тем, кто нарушает правила обращения с отходами.
Куда сообщить о стихийной свалке: разбираем зоны ответственности
В зависимости от того, где именно обнаружена свалка, обращаться нужно в разные ведомства:
- Земли лесного фонда. О мусоре на таких территориях следует уведомить Комитет лесного хозяйства Московской области.
- Населенные пункты (ТКО). Вопросы по твердым коммунальным отходам находятся в ведении Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
- Земли неразграниченной собственности. За состояние таких участков отвечает администрация соответствующего муниципального образования.
- Универсальный канал. Жители могут направить обращение напрямую в Министерство экологии и природопользования Московской области — специалисты либо сами организуют проверку, либо передадут запрос в компетентный орган.
- Онлайн‑сервис. Еще один удобный вариант — портал «Добродел»: после подачи заявки могут быть назначены надзорные мероприятия.
«Адресат обращений по поводу незаконных свалок зависит от категории земель, на которых они выявлены, а также от правообладателей участков», — пояснили в министерстве.
Сроки ликвидации: почему нет единого регламента
Не существует фиксированных сроков, в которые обязаны убрать несанкционированную свалку. На продолжительность работ влияет целый ряд факторов:
- статус участка (кто собственник или арендатор);
- площадь загрязненной территории;
- объем накопленных отходов;
- класс опасности мусора;
- необходимость проведения дополнительных процедур (например, экспертизы).
Иногда, чтобы принудить владельца участка к расчистке территории, приходится добиваться судебного решения — это дополнительно растягивает сроки.
Ответственность и штрафы: что грозит нарушителям
За незаконный сброс отходов предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. При этом санкции могут быть строже в отдельных случаях:
- при повторном нарушении — применяются повышенные штрафы;
- если мусор сбрасывали с транспортного средства — ответственность ужесточается.
Таким образом, попытка сэкономить на утилизации может обернуться для нарушителя существенными финансовыми потерями.
«Для граждан штраф составляет от ₽2 до 3 тыс., для должностных лиц — от ₽10 до 30 тыс. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от ₽30 до 50 тыс. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф достигает ₽250 тыс., также возможно административное приостановление деятельности», — сообщили в пресс-службе.
Где активнее всего борются со свалками: топ‑3 округа Подмосковья
С начала 2026 года в Московской области ликвидировали 123 стихийные свалки. Наиболее высокие темпы расчистки показали следующие территории:
- Дмитровский округ — устранено 21 место незаконного складирования отходов.
- Истра — ликвидировано 16 свалок.
- Рузский округ — очищено 12 участков.
«В то же время наиболее сложная ситуация с ликвидацией незаконных свалок в Орехово-Зуевском, Воскресенском и Солнечногорском округах», — заключили в министерстве.
Для борьбы с нарушителями в регионе применяют современные инструменты: например, водителей, которые незаконно выбрасывают строительный и крупногабаритный мусор, фиксируют с помощью камер с искусственным интеллектом. Это позволяет эффективнее выявлять виновных и сокращать количество новых свалок.
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