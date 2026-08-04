Несанкционированные свалки в Подмосковье: что делать при обнаружении и какие последствия ждут нарушителей

Проблема стихийных свалок по‑прежнему остро стоит в Московской области. С января 2026 года в регионе удалось устранить 123 незаконных места складирования отходов. REGIONS разбирался , куда обращаться при обнаружении мусора, сколько времени может занять ликвидация и какие санкции грозят тем, кто нарушает правила обращения с отходами.

Куда сообщить о стихийной свалке: разбираем зоны ответственности

В зависимости от того, где именно обнаружена свалка, обращаться нужно в разные ведомства:

Земли лесного фонда. О мусоре на таких территориях следует уведомить Комитет лесного хозяйства Московской области.

Населенные пункты (ТКО). Вопросы по твердым коммунальным отходам находятся в ведении Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Земли неразграниченной собственности. За состояние таких участков отвечает администрация соответствующего муниципального образования.

Универсальный канал. Жители могут направить обращение напрямую в Министерство экологии и природопользования Московской области — специалисты либо сами организуют проверку, либо передадут запрос в компетентный орган.

Онлайн‑сервис. Еще один удобный вариант — портал «Добродел»: после подачи заявки могут быть назначены надзорные мероприятия.

«Адресат обращений по поводу незаконных свалок зависит от категории земель, на которых они выявлены, а также от правообладателей участков», — пояснили в министерстве.

Сроки ликвидации: почему нет единого регламента

Не существует фиксированных сроков, в которые обязаны убрать несанкционированную свалку. На продолжительность работ влияет целый ряд факторов:

статус участка (кто собственник или арендатор);

площадь загрязненной территории;

объем накопленных отходов;

класс опасности мусора;

необходимость проведения дополнительных процедур (например, экспертизы).

Иногда, чтобы принудить владельца участка к расчистке территории, приходится добиваться судебного решения — это дополнительно растягивает сроки.

Ответственность и штрафы: что грозит нарушителям

За незаконный сброс отходов предусмотрена административная ответственность по ст. 8.2 КоАП РФ. При этом санкции могут быть строже в отдельных случаях:

при повторном нарушении — применяются повышенные штрафы;

если мусор сбрасывали с транспортного средства — ответственность ужесточается.

Таким образом, попытка сэкономить на утилизации может обернуться для нарушителя существенными финансовыми потерями.

«Для граждан штраф составляет от ₽2 до 3 тыс., для должностных лиц — от ₽10 до 30 тыс. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от ₽30 до 50 тыс. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф достигает ₽250 тыс., также возможно административное приостановление деятельности», — сообщили в пресс-службе.

Где активнее всего борются со свалками: топ‑3 округа Подмосковья

С начала 2026 года в Московской области ликвидировали 123 стихийные свалки. Наиболее высокие темпы расчистки показали следующие территории:

Дмитровский округ — устранено 21 место незаконного складирования отходов.

Истра — ликвидировано 16 свалок.

Рузский округ — очищено 12 участков.

«В то же время наиболее сложная ситуация с ликвидацией незаконных свалок в Орехово-Зуевском, Воскресенском и Солнечногорском округах», — заключили в министерстве.

Для борьбы с нарушителями в регионе применяют современные инструменты: например, водителей, которые незаконно выбрасывают строительный и крупногабаритный мусор, фиксируют с помощью камер с искусственным интеллектом. Это позволяет эффективнее выявлять виновных и сокращать количество новых свалок.

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