₽132 тыс. зарплаты, обучение за счет компании и жилье иногородним: как «Мострансавто» привлекает водителей в Подмосковье

«Мострансавто» планомерно обновляет парк техники и расширяет сеть маршрутов, однако ключевым звеном в этой системе остаются водители. Как решается кадровый вопрос, на какие условия могут рассчитывать соискатели и почему профессия сохраняет привлекательность — в материале REGIONS.

Обучение и бонусы за рекомендации

Предприятие, подведомственное региональному Минтрансу, ведет постоянный набор персонала во всех 13 филиалах. При подборе кандидатов стараются учесть их место жительства, чтобы минимизировать время на дорогу. Кроме того, компания заинтересована в трудоустройстве родственников своих сотрудников.

«Компания старается подобрать место работы максимально близко к месту проживания кандидата, чтобы он мог сократить время на дорогу. Также „Мострансавто“ заинтересовано в трудоустройстве членов семей и родственников сотрудников», — сказали REGIONS в пресс-службе автопредприятия.

Одним из главных инструментов привлечения кадров стала программа бесплатной переподготовки на категорию D, позволяющая освоить новую профессию без затрат на обучение. На время курсов будущие водители получают стипендию ₽27 093. Участниками могут стать мужчины и женщины старше 21 года с открытыми категориями B или C. После завершения обучения необходимо отработать в компании не менее года.

«Во время обучения будущие водители получают стипендию — ₽27 093. Участвовать в программе могут мужчины и женщины старше 21 года, у которых есть права категории B или C. После окончания курсов нужно отработать водителем автобуса минимум год», — рассказали изданию в пресс-службе компании.

Женщины за рулем автобусов — уже не редкость: сейчас их 176. Наибольшее количество сотрудниц трудится в Коломне (32 человека), Ногинске (31) и Подольске (23).

Действует и программа «Приведи друга»: за рекомендацию нового сотрудника выплачивают ₽15 тыс. за первого кандидата и ₽20 тыс. за каждого последующего. С начала года по этой схеме трудоустроено 474 водителя и 74 слесаря. Лидером по числу новичков стало МАП № 11 в Балашихе — 104 человека. Всего за январь–август принято 1271 водитель. Средний возраст персонала — старше 50 лет.

«За первого успешно трудоустроенного кандидата сотрудник получает бонус ₽15 тыс. Деньги выплачиваются двумя частями: первая — через месяц после выхода новичка на работу, вторая — после завершения второго месяца. За второго и каждого следующего рекомендованного работника сумма увеличивается до ₽20 тыс.», — пояснили REGIONS в компании.

Зарплата, жилье и соцпакет

Средняя зарплата водителей превышает ₽132 тыс. и зависит от филиала, графика, квалификации и выработки. Новичкам при первом трудоустройстве или после перерыва больше года выплачивают ₽50 тыс. подъемных.

Для иногородних предусмотрено бесплатное общежитие или ежемесячная компенсация аренды до ₽12 тыс., а также возмещение расходов на проезд к дому дважды в год — до ₽10 тыс. за поездку. В соцпакет входят отпуск до 42 дней, форменная одежда, медосмотры за счет компании, путевки в детские лагеря для детей сотрудников и санаторно-курортное лечение для работников предпенсионного и пенсионного возраста.

«Работникам из отдаленных регионов также компенсируют расходы на проезд к месту постоянного проживания дважды в год — до ₽10 тыс. за каждую поездку», — отметили в «Мострансавто».

Как устроиться и престиж профессии

Актуальные вакансии публикуются на сайте предприятия, консультации можно получить по телефону *1795 или +7 (903) 161-92-91, а также через Telegram-бот @mta_hr_bot. Компания регулярно проводит информационные кампании в соцсетях и СМИ, повышая престиж профессии.

Ежегодно проводятся конкурсы профмастерства. В 2026 году они приурочены к 100-летию «Мострансавто». Водитель из Люберец Алексей Бараников вошел в десятку лучших на открытом конкурсе в Набережных Челнах, где соревновались профессионалы из разных регионов. В компании он работает уже пять лет.

«Для удобства кандидатов работает и специализированный Telegram-бот @mta_hr_bot. Через него можно узнать об открытых вакансиях, условиях трудоустройства и оставить заявку на обратную связь», — отметили в пресс-службе «Мострансавто».

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