В Подмосковье за полгода пресекли незаконный сброс 1,3 тыс. кубометров строительных отходов

В Подмосковье за полгода в рамках межведомственных рейдов пресекли незаконный сброс 1,3 тыс. кубометров строительных отходов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Всего за указанный период в Подмосковье провели 25 совместных рейдов. В их рамках было проверено 554 грузовых автомобиля. Задержали 79 единиц техники.

Общее число составленных административных дел составило 95. Объем нелегально перевозимого строительного мусора составил 1 391 кубометр.

На прошлой неделе в Богородском округе проверили около 30 грузовиков. Выяснилось, что у двоих нарушителей нет документов на транспортировку отходов. Таким образом был предотвращен незаконный сброс 30 кубометров мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность цифровизации контрольно-надзорной деятельности в регионе.