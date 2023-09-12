Греф не увидел причин для повышения в сентябре ключевой ставки

По утверждению главы Сбербанка, из-за предыдущего поднятия ставки уже видно падение спроса на финансовые ресурсы.

Герман Греф выступил на пресс-конференции, которая прошла на полях Восточного экономического форума. Он заявил, что предыдущее повышение ключевой ставки слабо отразится на результатах деятельности подконтрольной ему организации за текущий год. Зато оно оказало влияние на рынок финансовых услуг в России.

«Сокращение спроса на финансовые ресурсы уже наметилось, достаточно значимое», - заверил он.

На этом фоне он не увидел причин для очередного поднятия ключевой ставки на заседании, которое состоится 15 сентября.