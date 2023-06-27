Грузовой транспорт будут обслуживать в подмосковном Красногорске

Здание для ремонта и обслуживания грузового автотранспорта возвели в коммунальной зоне Красногорск-Митино на шестом километре Пятницкого шоссе. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что застройщик ООО «АВТОРЕСУРС» уже получил от ведомства уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию данного объекта, в реализацию которого было инвестировано порядка шестидесяти семи миллионов рублей.

Площадь нового здания составляет почти тысячу триста квадратных метров. На первом этаже здания специалисты будут осматривать и обслуживать грузовой автотранспорт. А на втором запроектирован теплый склад автозапчастей с подъемным механизмом, раздевалки и бытовые комнаты для персонала.

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