Воробьев: открыть мобильную торговую точку в Подмосковье стало проще

Оформить документы для запуска нестационарной торговли в Московской области стало удобнее, сейчас процедура доступна в электронном виде. Тема обсуждалась в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководством областного правительства и главами городских округов.

Губернатор подчеркнул, что эта тема также волнует жителей, и необходимо, чтобы оформление мобильной торговли, например, в парках было быстрым и удобным. Подмосковье модернизировало процедуру первым в стране.

«Раньше она была в бумажном виде, сегодня мы предлагаем системный подход, который в электронном формате позволит оформить за 21 день все, что нужно, чтобы предоставлять услуги нашим жителям», — сказал Андрей Воробьев.

Этот шаг уже был оценен Агентством стратегических инициатив.

Также глава региона отметил, что нужно обращать внимание на состояние самих торговых павильонов. Они должны соответствовать духу времени. Устаревшие павильоны нужно модернизировать.

Ранее губернатор отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику Подмосковья.