С начала ноября российских брокеров обяжут соблюдать новые стандарты работы, направленные на защиту частных инвесторов. Согласно обновленным правилам, компании должны будут информировать клиентов о всех возможных рисках и отказаться от навязчивого предложения дополнительных услуг. Управляющий партнер юридического бюро Дмитрий Кваша дал резкую оценку текущей ситуации на рынке, сравнив отношения брокера и инвестора с зависимостью между игроком и казино. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, инвесторов сознательно погружают в эмоциональную гонку за дофамином, создавая иллюзию быстрого обогащения, тогда как реальный доход часто получает лишь сам брокер через комиссионные сборы.

Эксперт настаивает, что ключевым изменением должна стать прозрачность: инвесторов необходимо заранее предупреждать о специфике продвигаемых продуктов и связанных с ними рисках. Нельзя рекомендовать инструменты, в которых клиент совершенно не ориентируется.

По его мнению, успех реформы будет зависеть от реального перехода от агрессивных продаж к партнерской модели, где информирование и минимизация рисков станут приоритетом, что в конечном счете поможет восстановить доверие к финансовому рынку.

