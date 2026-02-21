ИИ повысит производительность, но не заменит профессионалов

Опасения о том, что развитие искусственного интеллекта приведет к массовому сокращению программистов, не распространяются на квалифицированных специалистов. Такую позицию в беседе с ТАСС озвучил академик РАН, директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян.

По его мнению, внедрение ИИ значительно увеличит производительность труда опытных разработчиков. Если ранее для выполнения крупных задач требовалась команда из нескольких специалистов разного уровня, то теперь один высококвалифицированный программист сможет справляться с сопоставимым объемом работы. При этом речь идет не о сокращении задач, а наоборот — об их кратном увеличении, поскольку потребность в цифровых решениях растет опережающими темпами.

Аветисян отметил, что на рынке труда возможны временные колебания, включая сокращения, в том числе в IT-сфере. Однако в долгосрочной перспективе, по его оценке, появятся новые направления деятельности, так как процесс цифровизации находится лишь на начальной стадии.

Он также привел пример из других сфер, подчеркнув, что повышение эффективности труда за счет ИИ не означает уменьшение потребности в специалистах. Напротив, усиление возможностей профессионалов позволит расширить охват услуг и ускорить внедрение технологий в различных областях — от медицины до повседневной жизни. По словам ученого, кадровый дефицит остается серьезной проблемой, и автоматизация скорее поможет частично компенсировать нехватку специалистов.

Отдельно академик затронул вопрос о передаче искусственному интеллекту функций управления. Он выразил уверенность, что на международном уровне и в России идея наделения ИИ субъектностью не рассматривается. Вместе с тем ученый отметил, что подобные инициативы периодически обсуждаются, однако решения в этой сфере, по его мнению, должны опираться исключительно на научный подход.

