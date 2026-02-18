Миллионы вне закона: эксперт заявил, что самозанятым нужна постоянная прописка в экономике

Российские самозанятые оказались в ловушке временного статуса: эксперимент, стартовавший в 2019 году с благими намерениями вывести людей из тени, формально завершится лишь в 2028-м, но уже сейчас тормозит развитие целого сектора экономики. Руководитель объединения самозанятых России Иван Литвинов в интервью радио Sputnik заявил , что главная проблема сегодня — не отсутствие поддержки, а зыбкость правил игры, которая не позволяет миллионам людей строить долгосрочные планы.

По его словам, суть претензий проста: предприниматели, работающие на себя, не могут заглянуть дальше завтрашнего дня, поскольку не знают, что будет с налоговым режимом после 2028 года. Ставки в 4% с доходов от физлиц и 6% от юрлиц, конечно, остаются привлекательными, но психологически работать «на чемоданах» готовы далеко не все. Людям нужна не временная прописка в экономике, а постоянная, чтобы спокойно развивать свое дело, не боясь, что завтра правила изменятся.

Литвинов настаивает на кардинальном шаге: эксперимент пора признать удавшимся и закрепить налоговый режим для самозанятых навечно, сохранив текущие ставки. Но одними налогами дело не ограничивается. Эксперт указывает на необходимость законодательно закрепить статус объединений самозанятых, например, в рамках готовящегося закона о платформенной экономике. Только так у людей появятся законные механизмы диалога с государством, решения споров и, что особенно важно, обеспечения социальных гарантий, которых сегодня самозанятым остро не хватает.

По его мнению, самозанятость давно перестала быть временным экспериментом и превратилась в полноценный уклад российской экономики. Миллионы курьеров, репетиторов, мастеров и фрилансеров заслуживают права работать не на птичьих правах, а в понятном, стабильном правовом поле, где завтрашний день не вызывает тревоги. И чем быстрее государство даст им эту уверенность, тем быстрее теневая экономика продолжит превращаться в легальную и предсказуемую.

