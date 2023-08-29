Импортозамещенный «Суперджет» произвел первый пробный полет

В Комсомольске-на-Амуре произведено испытание российского самолета SJ-100 с импортозамещенными системами, сообщили в Минпромторге.

Полет выполнил экипаж в составе летчиков-испытателей Леонида Чикунова и Дмитрия Деменева, а также инженера Дениса Велижанина. Они провели в воздухе около часа.

Пилоты подтвердили устойчивость работы всех систем. Как уточнили в ведомстве, российские конструкторы заместили в самолете порядка 40 систем и агрегатов. Это авианоника, комплексная система управления, шасси, вспомогательная силовая установка и другие узлы.

«Суперджет» изготовлен Производственным центром ПАО «Яковлев», являющимся подразделением «Ростеха».