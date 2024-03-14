Индекс блинов подсчитали в Подмосковье

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подсчитали, во сколько обойдется приготовление блинов на Масленицу в регионе.

Так, приготовление главного блюда недели по классическому рецепту обойдется в 127 рублей 32 копейки за двенадцать блинов. Согласно рецепту, потребуется полтора стакана муки (12 рублей), пол-литра молока (45,88 рубля), три яйца (37,87 рубля), 25 граммов сахара (1,75 рубля), две столовые ложки растительного масла (3,82 рубля), 25 граммов сливочного масла (26 рублей).

По словам зампреда областного правительства — главы министерства Владислава Мурашово, в общей сложности в Подмосковье насчитывается более 22 тысяч продовольственных магазинов, где можно приобрести готовые блины с различными видами начинки.