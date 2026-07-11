Пароль «Красная роза»: как мошенники обокрали бывшего генконсула России на 27 млн

Телефонные мошенники похитили у 77-летнего Ивана Мостыки, бывшего генерального консула России в Монголии, и его супруги 27 млн. По информации РЕН ТВ, злоумышленники действовали по классическому сценарию, выдавая себя за представителей государственных структур.

Инцидент начался со звонка от якобы сотрудницы казначейства, которая сообщила супругам о том, что от имени жены дипломата оформлена доверенность на действия в пользу иностранного агента. Затем к общению подключился сообщник, представившийся сотрудником ФСБ. Под предлогом предотвращения уголовного дела и участия в «спасении» средств аферисты убедили пару собрать все накопления, включая 4 млн, а также значительные суммы в долларах и евро.

Пароль для передачи средств

Для придания достоверности своим действиям мошенники использовали психологическое давление и систему кодовых слов. Пособница преступников, прибывшая к пенсионерам за деньгами, назвала заранее оговоренный пароль «Красная роза». Потерпевшие передали женщине сумку с наличными, будучи уверенными, что участвуют в защите своих активов. В действительности средства не были переведены на «безопасные счета», а попали напрямую в руки мошенников.