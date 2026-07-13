Нефть по 120 долларов за баррель: экономист сказал, при каком условии рынок взлетит за несколько месяцев

Затяжная блокада Ормузского пролива, которая может продлиться до осени, способна взвинтить нефтяные котировки. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и преподаватель РУДН Фархад Ибрагимов в интервью ИС « Вести » спрогнозировал, что при полном перекрытии пролива иранской стороной Brent за две недели закрепится в диапазоне 80–95 долларов за баррель.

По его словам, если начнутся новые атаки на танкеры и ситуация обострится, а все указывает именно на это, рынок способен выйти на отметки 100–120 долларов за баррель и удерживать их в течение нескольких месяцев.