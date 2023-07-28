Инфляция в Московской области в июне составила 5,81 процента

Центробанк впервые с сентября прошлого года повысил ключевую ставку до уровня 8,5 процента годовых. Свое решение регулятор объяснил усилением инфляционного давления. По данным Банка России, текущие темпы роста цен в перерасчете на год превысили целевые 4 процента и продолжают расти.

Так, в Подмосковье в июне этого года инфляция ускорилась до 5,81 процента с 5,33 процента в мае. Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Отмечается, что ускорение роста цен в Подмосковье произошло в том числе из-за смещения сезонности. Это определило динамику стоимости овощей. Так, в текущем году цены на огурцы и помидоры снизились раньше обычного — уже в мае. Все это происходило на фоне роста производства овощей подмосковными тепличными хозяйствами.

Цены в регионе росли быстрее еще и из-за того, что на отдельных непродовольственных рынках спрос превышал предложение. Кроме того, у ряда продовольственных производителей увеличились издержки, говорится в сообщении.

Как отметил начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов, текущие темпы прироста цен в целом по стране в перерасчете на год превысили 4 процента и продолжают расти.

При этом он отметил, что, по оценке ЦБ, восстановительная фаза развития экономики страны в целом завершилась, но пока по отдельным отраслям и субъектам сохраняется неоднородность в динамике экономической активности. В качестве примера Марданов привел рост турпотока в Центральной России. По его словам, это связано в том числе с популяризацией региональных направлений отдыха.

«При этом на рост туризма в Московской агломерации положительное влияние оказало развитие транспортной инфраструктуры», — отметил он.

Вместе с тем, указал эксперт, на данном этапе возможности расширения производства пока ограничены состоянием рынка труда: безработица в стране в очередной раз обновила исторический минимум, а в ряде отраслей, в том числе в строительстве и сельском хозяйстве, наблюдается кадровый дефицит.

Согласно прогнозу Центробанка, годовая инфляция в целом по России составит от 5 до 6,5 процента годовых. К 4 процентам показатели вернутся в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по итогам первых шести месяцев текущего года доходы региона выросли на 14 процентов.