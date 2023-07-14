Андрей Воробьев: доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14 процентов

За первые шесть месяцев текущего года в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 489 миллиардов рублей.

Доходы по сравнению с 2022 годом выросли на четырнадцать процентов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой.

Глава Подмосковья назвал данные результаты хорошими. Он добавил, что положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль. В текущем году он превысил 176 миллиардов рублей.

Такие показатели во многом являются результатом оживления экономики, подчеркнул Андрей Воробьев. Речь идет о росте выручки промышленных производств и выравнивании показателей в логистике и финансовом секторе, пояснил губернатор.

Он подчеркнул, что Подмосковья старается уделять работе с бизнесом и инвесторами максимальное внимание, чтобы у них была возможность расширять производства и создавать новые рабочие места.

Ранее Андрей Воробьев подчеркивал, что Московская область ценит дружбу с иностранными коллегами.