Российскую сборную включили в число участников МЧМ по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) получила от Международной федерации хоккея (ИИХФ) уведомление о включении сборной страны в состав участников молодежного чемпионата мира, который пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года, сообщил источник ТАСС.

Россия заменила в списке участников Норвегию. Российская сборная попала в одну группу с Чехией, Канадой, Латвией и Швейцарией. ИИХФ выполняет решение Спортивного арбитражного суда (CAS), обязавшего вернуть Россию в международные соревнования. Однако на этом проблемы для российской команды не закончены.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не выдаст визы российским хоккеистам. При наличии таких ограничений Россия может сформировать команду из игроков, выступающих в Северной Америке.

Об отказе играть с Россией на МЧМ заявили Швеция и Швейцария. По регламенту, в случае неявки на игру команде должно быть засчитано техническое поражение со счетом 0:5.