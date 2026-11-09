Без гаджетов в царстве Морфея: почему нам почти никогда не снятся смартфоны

Daily Mail: смартфоны появляются лишь в 1–5% сновидений

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Несмотря на то что люди проводят со смартфонами огромную часть дня, во снах они появляются удивительно редко, пишет Daily Mail со ссылкой на данные Sleep and Dream Database. По оценкам исследователей, телефоны встречаются лишь примерно в 1–5% сновидений, причем чаще всего оказываются потерянными или неисправными.

Анализ около 16 тыс. описаний снов показал, что смартфоны появлялись примерно в 3,6% сновидений женщин и 2,7% сновидений мужчин. Молодые люди видят их немного чаще, однако даже у них такие сюжеты остаются редкими.

Одно из возможных объяснений связано с эмоциями. Людям важен не сам телефон как предмет, а то, что он дает: общение, новости, фотографии и контакт с другими людьми. Поэтому во сне мозг может воспроизводить именно эмоционально значимые события, а не устройство.

Есть и другая версия: сновидения помогают мозгу перерабатывать то, чему днем уделялось недостаточно внимания. Если человек и так много часов провел перед экраном, во сне мозгу может не требоваться снова возвращаться к этому опыту.

Даже когда смартфон все же появляется, его экран часто выглядит странно: текст становится нечитаемым, а печатать или набирать сообщения трудно. Исследователи связывают это с тем, что во сне области мозга, отвечающие за логическое мышление и точные детали, работают иначе.

Ученые подчеркивают, что единого объяснения пока нет. Однако редкость смартфонов во снах может показывать, что мозг во время сна сильнее сосредоточен на эмоциях и ассоциациях, чем на привычных бытовых деталях.

иностранная пресса

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