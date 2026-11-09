Подмосковные пловцы завоевали четыре награды на чемпионате России
Пловцы Подмосковья завоевали четыре награды на чемпионате России
Фото: [ФВВСР]
Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали — две серебряные и две бронзовые — на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне, который проходит с 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Дарья Рогожинова (областной Центр олимпийских видов спорта, Мытищи) стала серебряным призером на дистанции 200 м баттерфляем среди женщин, Иван Гирев (областной Центр олимпийских видов спорта, Видное) — на дистанции 100 м вольным стилем.
Александр Степанов (областной Центр олимпийских видов спорта, Мытищи) занял третье место на дистанции 1,5 тыс. м вольным стилем, Герман Зажирский (областной Центр олимпийских видов спорта, Мытищи) — в заплыве на 200 м баттерфляем.
Состязания проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».
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