Подмосковные пловцы завоевали четыре награды на чемпионате России

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали — две серебряные и две бронзовые — на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне, который проходит с 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.