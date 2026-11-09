Почему овчарка стареет быстрее чихуахуа? Ученые увидели разницу на уровне ДНК

Крупные собаки обычно живут меньше небольших пород, и ученые нашли возможное молекулярное объяснение этой разницы, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование специалистов Университета штата Аризона. Анализ показал, что у больших собак быстрее происходят возрастные изменения в механизмах, которые помогают контролировать определенные участки ДНК.

Исследователи изучили данные 894 собак из проекта Dog Aging Project и сравнили изменения метилирования ДНК. Этот процесс регулирует работу генов, не меняя саму последовательность ДНК, и часто используется как один из показателей биологического старения.

Особое внимание ученые обратили на LINE1 — так называемые «прыгающие гены», передающиеся по наследству и потенциально повреждающие ДНК. Обычно их активность сдерживается как раз при помощи вышеупомянутого метилирования.

С возрастом этот защитный механизм ослабевал у всех собак, но у крупных пород значительно быстрее. По расчетам исследователей, ежегодная потеря метилирования в участках LINE1 у них была примерно на 35% выше, чем у небольших собак.

Авторы считают, что потеря контроля над такими участками ДНК может быть одной из причин ускоренного старения крупных пород. При этом исследование показывает связь, а не доказывает, что именно этот механизм напрямую сокращает жизнь собак.

Ученые надеются, что дальнейшее изучение подобных процессов поможет лучше понять старение не только у собак, но и у других млекопитающих, включая человека.