Почти 250 га государственной сельхозземли передали подмосковным фермерским хозяйствам

В октябре 2026 года крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) в семи округах Подмосковья передали более 233 га сельхозземли из состава областной и неразграниченной собственности, они получили восемь участков. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Наибольшие площади наделов предоставили хозяйствам в Павлово-Посадском округе – более 100 га, Наро-Фоминском – 50 га и Орехово-Зуевском – 42 га. Кроме того, участки предоставлены также фермерствам в Волоколамском, Егорьевске, Ступине и Щелкове. Такую землю передают в аренду на срок до пяти лет, по истечении трех лет с момента заключения договора аренды при условии использования земельного участка по целевому назначению арендатор получает право оформить его в собственность.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале Госуслуг.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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