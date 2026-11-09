Александр Щелоков покинул пост главы Арзамаса после восьми лет работы

Александр Щелоков оставил пост главы Арзамаса, который занимал восемь лет. Об уходе он проинформировал в своем телеграм-канале и поблагодарил коллег и горожан за совместную работу, сообщил newsnn.ru.

По признанию Щелокова, эти годы оказались для него особенными — их наполнили непростые решения. За время работы он обрел немало друзей и выразил признательность всем, кто помогал развивать город, отметив вклад каждого в общие достижения.

По данным издания, теперь Александр Щелоков станет сенатором от правительства Нижегородской области.

«Оставил ответственность мэра родного города. Получил новое поручение… Я рад новому теплу в городе, свету, присоединению района, историческому центру, домам и зданиям, школам, школьным стадионам, качественной воде и новым дорогам, книгам, цветам, символам», — поделился чиновник.

По информации издания, кто будет исполнять обязанности мэра до выборов, пока не определено — решение вскоре примет губернатор. Щелоков добавил, что администрация продолжит текущие проекты: в частности, предстоит достроить 90-квартирный дом и школу №1. При этом он подчеркнул, что не собирается отстраняться от жизни Арзамаса и округа.

Ранее сообщалось, что Петросовет большинством голосов принял изменения оплаты труда мэрии без предложенного опроса местного населения и оценки проделанной ранее работы.