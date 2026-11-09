«Горжусь каждым своим малышом»: Анна Асти рассказала о спасении 20 лошадей

36-летняя певица Анна Асти (настоящее имя — Анна Дзюба) рассказала, что спасла около 20 лошадей, пишет Super. Часть животных она нашла на торговой площадке в интернете, а часть выкупила с бойни. Многие из спасенных лошадей имеют проблемы со здоровьем, в том числе рахит.

Артистка решила построить конюшню, потому что посчитала важным обеспечить животным дом и сохранить их покой. При этом свои вложения в строительство, вещи и развлекательные проекты она поставила на второй план.

Фото: [ соцсети ]

«Я горжусь каждым своим малышом — огромным и вроде как опасным, но таким родным моему сердцу», — рассказала артистка.

Асти призналась, что боялась рассказывать о своем увлечении, так как опасается критики и резких замечаний. Певица также поделилась, что мечтает о весне, чтобы чаще бывать за городом рядом с питомцами.

Ранее сообщалось, что певица Анна Асти выиграла суд за кавер на «По барам» на татарском языке.