Москву и Подмосковье ждет новый погодный удар

Новая рабочая неделя в Московском регионе начнется с раскатов грома и потоков воды. Синоптики Гидрометцентра РФ предупредили: в понедельник, 15 июня, местами в столице и Подмосковье ожидается сильный дождь в сопровождении грозы. Порывы ветра могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Жителям столичного региона стоит приготовиться к капризам природы. Первый день новой недели принесет не только летнее тепло, но и классический набор непогоды: дождь, грозу и порывистый ветер.

Ночь на понедельник будет прохладной. В Москве температура опустится до 8-10 градусов тепла, в Подмосковье — чуть выше, до 11 градусов.

Днем ситуация изменится. Столбики термометров в российской столице поднимутся до 21-23 градусов, а в области воздух прогреется еще сильнее — местами до 24 градусов. Однако солнце, если и появится, то ненадолго. Небо затянут облака с редкими прояснениями.

Осадки не заставят себя ждать. Кратковременный дождь, а в отдельных районах — сильный ливень с грозой. Ветер южный и юго-западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду. Но во время грозы порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду. Такие значения способны ломать ветки деревьев и срывать с прохожих легкие головные уборы.

Синоптики предупреждают: ситуация на дорогах может осложниться.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности продлен в Московском регионе.