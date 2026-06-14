«Тихие убийцы внутри нас». 4 фактора, которые вызывают 99% сердечных приступов

Согласно материалам, опубликованным в «Journal of the American College of Cardiology» (JACC), подавляющая часть случаев инфарктов, инсультов и хронической сердечной недостаточности была связана с наличием как минимум одного из четырех классических факторов риска.

В ходе исследования специалисты изучили сведения о более чем 9 миллионах взрослых людей, проживающих в США и Южной Корее. Результаты показали, что совокупность таких факторов, как артериальная гипертония (повышенное давление), высокий уровень холестерина, повышенный сахар в крови и курение, сопутствовала 99% всех зафиксированных сердечно-сосудистых осложнений. В категории с наименьшей степенью риска (женщины младше 60 лет) данный показатель превысил 95%. Чаще всего сердечным приступам предшествовала гипертония — она диагностировалась более чем у 93% пациентов.

«Исследование убедительно показывает, что воздействие одного или нескольких неоптимальных факторов риска составляет почти 100%», — заявил кардиолог Северо-Западного университета Филип Гринланд.

Ранее кардиолог Кондрахин заявил, что любой сильный стресс напрямую влияет на работу сердца.