Взрыв произошел после пожара в многоэтажке Самары

Вечером в Самаре произошел серьезный пожар в жилой многоэтажке с последующим взрывом. Возгорание началось в супермаркете на первом этаже, затем огонь поднялся выше, и в одной из квартир рванул газовый баллон. Из горящего здания спасатели эвакуируют жильцов, маленькую девочку сотрудник МЧС вынес на руках, пишет Lenta.ru со ссылкой «112».

Пламя стремительно распространилось на верхние этажи. А затем прогремел взрыв. Предварительная версия — в одной из квартир детонировал газовый баллон. Ударная волна и огонь создали реальную угрозу для всех, кто находился внутри.

На текущий момент площадь пожара оценивается примерно в 200 квадратных метров.

Не всем жильцам удалось выбраться самостоятельно. Часть людей покинула здание до того, как огонь отрезал пути отхода. Остальных эвакуируют спасатели. Очевидцы рассказывают, как сотрудники МЧС заходят в задымленные квартиры и помогают людям спускаться по лестничным маршам.

Одним из самых драматичных эпизодов стало спасение ребенка. Сотрудник МЧС вынес из горящего дома маленькую девочку на руках. Малышка успела надышаться угарным газом. Сейчас врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь. Информация о других пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Вышнем Волочке: при пожаре массово погибли собаки приюте «Шанс на жизнь».