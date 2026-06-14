«Замок с вертолётной площадкой». Российские владельцы продают отель Wolfsbrunnen за 11 млн евро

В Германии ищет нового владельца исторический замок «Вольфсбруннен» (Wolfsbrunnen), расположенный в коммуне Майнхард (федеральная земля Гессен). Объект, который в настоящее время функционирует как отель, оценивается более чем в 11 миллионов евро.

Как сообщает газета Bild, собственниками этой недвижимости выступают российские предприниматели Ирина Клочкова и Андрей Трубицин. В комплекс входит парковая зона площадью 84 тысячи квадратных метров, а также гостиница на 53 номера с персоналом из 35 человек.

На территории отеля для гостей работают ресторан с сигарным салоном, замковый бар, винный погреб, библиотека и спа-центр. Кроме того, на территории обустроена собственная вертолетная площадка.

История замка, построенного в период с 1904 по 1907 год, связана с именем главы округа Александра фон Койделля. В разные годы здание успело побыть лазаретом, общежитием для переселенцев и пристанищем для религиозной общины.

По информации Bild, супружеская чета из России приобрела поместье в 2009 году за 3 миллиона евро. Вложив средства в масштабную реконструкцию, к 2015 году новые владельцы превратили его в гостиницу категории «четыре звезды».

Объявление о продаже опубликовано на портале Immobilienscout24. В агентстве luxusmakler.de, которое ведет сделку, уточнили, что собственники настаивают на участии в процессе продажи нынешнего директора отеля.

Ранее сообщалось о том, что закрытый особняк на Рублевке оценили в 120 млн долларов.