На глубине 7 км между Австралией и Антарктидой найдено крупнейшее в мире китовое кладбище

В глубоководной впадине, расположенной между Австралией и Антарктидой, исследователи обнаружили самое масштабное, наиболее глубокое и древнее место скопления останков китов за всю историю наблюдений. Участок протяженностью 1200 километров в разломе Диамантина на отметке до 7002 метров содержит скелеты почти 500 особей. Возраст некоторых находок достигает 5,3 миллиона лет. Результаты исследования представлены в издании Nature .

Экспедиция под руководством Сяотун Пэна, представляющего Китайскую академию наук, выявила данное место в феврале 2023 года с использованием обитаемого глубоководного аппарата «Фэндоучжэ». За несколько недель специалисты выполнили 32 спуска на дно и задокументировали 485 китовых захоронений. Из них 476 — это окаменевшие фрагменты, а пять относятся к действующим «китовым оазисам» — временным биологическим системам, формирующимся вокруг недавно погибших животных.

Наиболее древний череп датируется 5,26 миллиона лет назад. Большинство остатков принадлежат клюворылым китам, отличающимся костями повышенной плотности, устойчивыми к разрушению. Геометрия разлома напоминает букву V, что создает природную ловушку для падающих на дно тел с обширной территории.

В зонах активного разложения туш зафиксированы насыщенные экосистемы — бактериальные маты, черви-оседаксы, двустворчатые моллюски с симбиотическими хемосинтезирующими микроорганизмами, аналогичными тем, что встречаются у гидротермальных источников. Среди обнаруженных образцов присутствует как минимум один ранее не описанный вымерший вид китов.

Ранее сообщалось о том, что в канадской шахте обнаружили воду, возраст которой — 2 млрд лет.