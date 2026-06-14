Единовременная выплата и поддержка: в Химках продолжается набор на военную службу

В Химках продолжается набор граждан на военную службу по контракту. Приглашают мужчин старше 19 лет без противопоказаний по здоровью. Документ можно заключить на срок от полугода и более. Для тех, кто подпишет контракт на год, предусмотрена единовременная выплата.

Химкинский городской округ активно набирает добровольцев для прохождения военной службы по контракту. Требования стандартные: возраст от 19 лет и отсутствие медицинских противопоказаний. Сроки контракта варьируются — 6, 8, 12 месяцев и дольше.

Финансовая сторона вопроса также проработана. Для военных, заключивших контракт сроком на один год, предусмотрена единовременная выплата. Кроме того, как отметил лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин, в Химках созданы все условия для служащих. По его словам, военная служба — это не только долг перед Родиной, но и уверенность в завтрашнем дне. Каждый, кто готов встать в строй, получит достойную поддержку — от финансовых выплат до всесторонней помощи после возвращения домой.

Один из тех, кто уже доказал это на деле, — ефрейтор Алексей Балаганский. Он служит начальником расчета БПЛА. Прошел обучение и теперь умеет летать и днем, и ночью, делать сбросы, подбирать боеприпас под конкретную задачу. На груди у Алексея — медаль «За храбрость» II степени. Он удостоен награды за уничтожение трех позиций ВСУ, которые мешали проходу штурмовых групп.

Освоить военную специальность и встать в один строй с такими героями, как Алексей, достаточно просто. Узнать подробности об условиях контракта можно по телефонам: 8 (966) 147-15-10 и 8 (966) 147-15-11.

В Химках также работает региональное отделение фонда «Защитники Отечества». Адрес: улица Пролетарская, дом 1. Личный прием ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Телефон для справок: 8 (498) 602-00-23.

Кроме того, в городе начала работу Ассоциация ветеранов СВО. Ее главная цель — всесторонняя поддержка бойцов после возвращения: помощь в трудоустройстве, медицинская и психологическая поддержка. Чтобы стать участником химкинского отделения, достаточно позвонить по номеру: +7-989-047-63-63.