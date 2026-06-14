Туристы массово отказываются от поездок в Крым: раскрыты причины

Отпуск в Крыму этим летом оказался под вопросом для многих российских туристов. Перебои с топливом, воздушные тревоги, атаки дронов и, по некоторым данным, загрязнение моря вынуждают отдыхающих массово отменять бронь и искать альтернативные направления. Журналисты 161.RU опросили читателей и выяснили, кто еще готов рискнуть, а кто уже сдал билеты.

По словам одной из опрошенных женщин, ехать в Крым с детьми сейчас опасно, и она передумала, хотя изначально планировала поездку. Обстановка на полуострове, по ее оценке, ухудшается с каждым днем.

Другой читатель рассказал, что они собирались в Крым всей семьей, но отменили бронь. Ему очень жаль, однако события последнего времени заставили пересмотреть планы.

Еще один опрошенный сообщил, что они с семьей планировали отдых в Алуште, но в итоге передумали, сдали билеты на поезд и отменили бронь жилья.

Некоторые подошли к ситуации с иронией. Один из читателей заметил, что Крым — это, конечно, классика, но без бензина отдых сложно представить. Он предложил альтернативу в виде дачи с шашлыками.

Цены на жилье тоже стали серьезным препятствием. По словам одного из туристов, он и его семья не поедут в этом году, причем причина не в тревогах и атаках, а в ценах на квартиры, которые, по его выражению, «улетели в космос». Он добавил, что по наглости цен Крым уже переплюнул Сочи.

Экологическая ситуация также вызывает вопросы. Один из респондентов заявил, что море там грязное, в мазуте, бензина нет, а цены высокие. По его мнению, Россия большая, и есть много других неизведанных мест для отдыха.

Альтернативы уже найдены. Некоторые читатели рассматривают Дагестан, где есть море, солнце и красивая природа. Другие выбирают Волгоград к родственникам или отдых на Волге.

Есть и те, кто пока сохраняет осторожность. Один из туристов рассказал, что у него забронировано жилье на август с предоплатой, но если ситуация не изменится, придется отменять.

Однако нашлись и те, кто не готов менять любимый полуостров. Один из читателей коротко заявил, что он едет в Крым. Так, женщина, планирующая поездку, уверена, что с топливом все решат, а такого моря, как в Крыму, больше нет нигде.

Еще один практичный турист сообщил, что они едут в Крым и уже запаслись канистрами на 60 литров бензина.

Таким образом, мнения разделились. Пессимисты отказываются от поездок, оптимисты запасаются канистрами. Время покажет, кто из них окажется прав. Но очевидно одно: этим летом крымское побережье ждет небывалый турбулентный сезон.

Ранее сообщалось, что в Крыму при атаке украинских БПЛА погибла пожилая женщина.