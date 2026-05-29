«Ипотечный обрыв». За год продажи квартир в новостройках рухнули на 14%

В апреле 2026 года число сделок с первичным жильем в Российской Федерации сократилось на 14% в годовом выражении. При этом относительно марта текущего года показатель продаж, напротив, увеличился на 6%. Такую статистику обнародовали эксперты сервиса «Авито Недвижимость».

За месяц было зарегистрировано 35,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Рынок постепенно восстанавливается после изменений условий программы «Семейная ипотека», вступивших в силу с февраля. Тем не менее по сравнению с апрелем 2025 года число желающих приобрести жилье уменьшилось: многие покупатели успели вложиться в конце прошлого года и в январе.

Средняя стоимость квартиры в новостройке в настоящее время достигает 10 млн рублей. Цена одного квадратного метра за последние 12 месяцев выросла с 203 до 210 тыс. рублей. При этом объем предложения увеличился сразу на треть. Количество однокомнатных квартир стало больше на 35%, двухкомнатных — на 34%, трехкомнатных — на 32%, студий — на 20%.

Ранее сообщалось о том, что в Химках стартовало строительство второй очереди ЖК «Квартал Ивакино».