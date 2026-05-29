Президент России Владимир Путин в Астане раздал жесткие оценки: западные СМИ он назвал «средствами массового одурачивания», а Армению предупредил о потере 14% ВВП в случае выхода из ЕАЭС. Также глава государства заявил о ежедневном наступлении ВС РФ по всем направлениям и пообещал укреплять ПВО.

На пресс-подходе в рамках саммита ЕАЭС в Казахстане Путин сделал ряд резонансных заявлений. Он подчеркнул, что ситуация на поле боя дает России право говорить о приближении развязки конфликта, хотя называть конкретные сроки опрометчиво. Президент сообщил, что ему докладывают о новых попытках Киева ударить по территории РФ, и пообещал укреплять систему ПВО. Касаясь инцидента с беспилотником в Румынии, Путин заявил: установить истину можно лишь после всестороннего расследования, а поспешные обвинения в адрес России — «бред и наглая ложь».

Особую остроту прозвучали слова о западных СМИ. По мнению президента, они замалчивают трагедию в Старобельске и превратились в «средства массового одурачивания», работая по принципу Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее верят. Путин напомнил: именно Запад, обманув Москву обещаниями не расширять НАТО на восток, привел к украинской трагедии, а теперь перекладывает вину.

Отдельный блок — отношения с Арменией. Путин предупредил: в случае выхода из ЕАЭС гражданам Армении придется оформлять патенты для работы в России, а доступ к обязательному медстрахованию — только после пяти лет проживания. Совокупные потери, по оценке президента, могут составить не менее 14% ВВП республики.

Ранее Путин признался, что смотрит западное ТВ.