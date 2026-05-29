В Брюсселе сработал условный рефлекс: упал дрон — виновата Москва. Президент России Владимир Путин в Астане прокомментировал инцидент в Румынии и напомнил европейцам их же «диагноз». Сначала кричат «русские идут», а через время выясняется — летел украинский беспилотник. Так было с Финляндией, Польшей, теперь повторяется с Румынией. Об этом сообщает Lenta.ru.

Глава государства жестко прошелся по манере Евросоюза бездоказательно обвинять Россию. Путин напомнил, что ранее украинские дроны залетали на территорию Финляндии и Польши. Первая реакция была стереотипной: «караул, русские бьют». Но спустя короткое время выяснялось, что летательные аппараты не имеют с Россией ничего общего — они украинские. Теперь та же история с Румынией.

Президент обратил внимание, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже не была в Румынии, не исследовала обломки. Никто из европейских чиновников не может утверждать о российском происхождении дрона без экспертизы. А выводы уже сделаны. Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в городе Галац, недалеко от границы с Одесской областью. После удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.

