Владельцы загородных участков в 2026 году столкнулись с новой финансовой угрозой. Речь идет не о росте налогов, а о зеленом захватчике с зонтичными соцветиями. С 1 марта вступили в силу поправки в Земельный кодекс, требующие от граждан уничтожать борщевик Сосновского на собственные деньги. Игнорирование грозит штрафами до 50 тыс. рублей для физических лиц, а запущенные территории рискуют перейти в руки государства. Эксперты объяснили, почему бороться с опасным сорняком сложно, но необходимо.

Тишину дачной жизни нарушил не шум газонокосилки, а сухой язык закона. С весны 2026 года собственники земель официально признаны главными борцами с биологической угрозой. Согласно новым нормам, владельцы участков обязаны не просто коситься, а проводить регулярную ревизию территорий и прилегающих зон — обочин, откосов и пустырей. Задача номер один: не дать ядовитому растению дать семена.

Юрий Дьяконов, эксперт сообщества «Антиборщевик» и глава представительства фирмы «Август» в Зарайске, в беседе с REGIONS пояснил, что закон не требует магии. Существуют стандартные агротехнические приемы. Проблема в другом: многие дачники годами надеялись на «авось», а теперь за это придется платить.

Список методов уничтожения, которые теперь предписано применять:

Химическая обработка (гербицидами) — наиболее быстрый способ уничтожения зарослей.

Регулярное скашивание до фазы цветения с обязательной утилизацией срезанной массы.

Выкапывание корневища (механический способ для единичных растений).

Задернение или уплотняющие посевы (вытеснение сорняка газонными травами или сидератами).

Шкала штрафов выглядит внушительно. Для обычного владельца шести соток расценки колеблются от 20 до 50 тысяч рублей. Для тех, кто оформлен как ИП или должностное лицо, планка поднимается до 100 тысяч. Юридических лиц (садоводческие товарищества, отели или базы отдыха) накажут по всей строгости — штраф достигает 700 тысяч рублей.

Почему траву сложно победить

На первый взгляд, требование логично. Но эксперт подчеркивает неочевидную деталь: пока система работает как лоскутное одеяло. Единой федеральной армии по борьбе с сорняком не существует. Полномочия по признанию растений опасными переданы в регионы, а это значит, что в соседней области правила могут различаться.

«Борщевик — это проблема бесхозных территорий. Пока соседние участки остаются заброшенными, сорняк будет постоянно возвращаться», — сетует Дьяконов.

Ситуацию усугубляют цифры. По оценкам специалистов, площадь зеленого нашествия ежегодно увеличивается на 10–15%. Центральная Россия, Поволжье, Урал и Северо-Запад уже превратились в зону бедствия. Особенно сложно приходится владельцам участков, граничащих с лесами или особо охраняемыми зонами: обрабатывать ту сторону забора химией запрещено законом, а сорняк ползет оттуда беспрепятственно.

Что будет с заброшенными участками?

Эксперты предупреждают: риски для собственников, которые бросили землю, теперь выходят на новый уровень. Зарастание участка борщевиком становится юридическим основанием для претензий. Если владелец не реагирует на предписания, земля может быть изъята и выставлена на торги. Для дачников, которые активно используют наделы, новость звучит обнадеживающе: стоимость самостоятельной химической обработки зачастую в десятки раз ниже минимального штрафа. Однако, как отмечают в сообществе «Антиборщевик», победить нашествие в одиночку невозможно — необходима синхронизация усилий всех соседей сразу.