Билет до Сочи за 70 тысяч: экономист Литвиненко объяснила, почему четверг и пятница разорительны, и назвала дешевые дни

Лететь в Сочи в пятницу — разорение: билет может стоить 70 тысяч рублей. Экономист Инна Литвиненко объяснила, почему старый метод «чем раньше купил, тем дешевле» больше не работает, и как не переплатить. Об этом сообщает REGIONS .

По словам эксперта, авиакомпании взвинтили цены в четверг и пятницу — люди берут отгулы и массово вылетают на уикенд. Самый дешевый вариант — понедельник, вторник или ночные рейсы. Также важно лететь без багажа, ограничившись ручной кладью, но предварительно проверить ее параметры у перевозчика.

Экономист советует подписаться на рассылки авиакомпаний и отслеживать акции — иногда за пару месяцев до сезона можно ухватить билет по реальной цене. Добираться в аэропорт лучше на общественном транспорте: такси обойдется в 2-4 раза дороже. Если бюджет совсем не летний, можно выбрать направления в нескольких часах езды от Москвы — там жилье стоит от 1400 рублей за ночь.

Главное — не летать в четверг и пятницу. И не верить, что билет, купленный за полгода, обязательно будет дешевым. Времена изменились. А советы Литвиненко помогут сохранить десятки тысяч рублей. Удачных и недорогих полетов.

Ранее миколог перечислил грибы-двойники и объяснил, как не отправиться на тот свет.