Уловка не удалась: должник по алиментам из Мытищ попался на сокрытии трех источников заработка

Житель Мытищ, задолжавший алименты на сына, попытался обыграть систему, используя сразу несколько источников дохода. Мужчина получал официальную зарплату, гонорары по гражданским договорам и две пенсии ежемесячно, однако от выплат уклонялся. Главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев в интервью REGIONS раскрыл детали операции, в результате которой с должника взыскали почти 2 млн рублей, а его внедорожник и дом едва не ушли с молотка.

В отношении жителя Мытищ возбудили исполнительное производство за долг по алиментам в размере более 200 тысяч рублей. Судебный пристав сразу ограничила мужчину в праве выезда за рубеж и запретила любые регистрационные действия с его имуществом — жилым домом, долей в квартире и внедорожником Toyota Land Cruiser Prado.

Из ответов на официальные запросы неожиданно выяснилось, что у должника несколько источников дохода: официальная зарплата, гонорары по договорам гражданско-правового характера, а также две пенсии ежемесячно. Пристав направила постановления об обращении взыскания во все организации и в Социальный фонд. Задолженность и исполнительский сбор погасили, а алименты стали регулярно удерживать в размере четверти от всех видов дохода.

Позже от матери ребенка поступила информация еще об одном заработке мужчины. После повторных запросов пристав пересчитала долг — сумма превысила 1,9 миллиона рублей. Должнику выставили требование об оплате с предупреждением о принудительной реализации имущества в случае неуплаты.

«Благодаря системным мерам и разъяснительной беседе мужчина полностью погасил задолженность — 1,93 миллиона рублей», — сообщил Андрей Тагаев.

Дальнейшие текущие алиментные платежи до совершеннолетия ребенка останутся на контроле судебных приставов.