Цены на билеты взлетают в четверг и пятницу: экономист Литвиненко назвала способы не платить 70 тысяч за Сочи

Желающие улететь в Сочи в пятницу могут расстаться с 70 тысячами рублей только за билет. Экономист Инна Литвиненко объяснила, почему старая формула «чем раньше купишь — тем дешевле» перестала работать, и назвала практичные способы сохранить деньги. Об этом сообщает REGIONS .

Член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко в беседе с изданием рассказала, что авиакомпании научились динамически поднимать цены, используя ажиотажный спрос. Самые дорогие дни — четверг и пятница. Многие берут отгулы и вылетают накануне выходных. Например, стоимость билета в Сочи с 8 июня достигает 70 тысяч рублей — и это без багажа. Ее совет: выбирайте понедельник, вторник или ночные рейсы — они значительно дешевле.

Второй способ — отказаться от багажа и лететь с одной ручной кладью, но заранее сверить ее параметры с правилами конкретного перевозчика, иначе доплата сведет экономию на нет. Третий и самый надежный вариант — подписаться на рассылки авиакомпаний. Бонусные карты и личные кабинеты дают доступ к предсезонным акциям.

