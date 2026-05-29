Не березой единой: священник объяснил, что самое важное на Троицу

Православные встретили один из главных праздников — Троицу (Пятидесятницу), вспоминая сошествие Святого Духа на апостолов. В то время как в соцсетях обсуждают народные гуляния у берез, священник Владислав Береговой расставил акценты: Церковь ждет от прихожан совсем не хороводов, а особого действия, запрещенного в предыдущие 50 дней. Что именно меняется в уставе после Пасхи и куда девать березовые ветки — в материале REGIONS .

В воскресенье, 31 мая, Русская православная церковь совершает празднование Дня Святой Троицы. Это событие называют днем рождения христианской Церкви: именно тогда, согласно Евангелию, ученики Христа обрели дар говорить на разных языках и разошлись проповедовать по миру. Однако для рядового верующего этот день полон загадок: почему вдруг разрешаются земные поклоны и нужно ли бежать в рощу сразу после храма?

Клирик РПЦ Владислав Береговой в беседе с журналистами объяснил, что главный смысл торжества лежит вне фольклорных традиций.

«Важно прославить Творца — Отца, Сына и Святого Духа, вспомнить сошествие Святого Духа на апостолов и рождение Церкви. Хорошо прийти на службу, помолиться и причаститься», — цитирует священника издание.

Главный ритуальный перелом

Самый интересный момент происходит не утром, а ближе к вечеру. После литургии в храмах служится Великая вечерня, во время которой читаются особые коленопреклоненные молитвы. Для многих прихожан это становится откровением: впервые с Пасхи (прошло 50 дней) Церковь официально разрешает земные поклоны. Весь пасхальный период, наполненный ликованием «Христос Воскресе», устав предписывал отказываться от падений ниц. На Троицу же барьер снимается, и верующие вновь могут просить прощения у Бога на коленях.

Зелень в доме: символ или магия?

Что касается привычки украшать жилище березовыми ветками и цветами, то священник назвал этот обычай благочестивым, но не догматичным. Зелень здесь — напоминание о духе жизни.

«Зимой дерево кажется мертвым, а потом снова становится зеленым. Так и человек, живущий с Богом, может воскреснуть духовно и радоваться жизни», — пояснил Береговой.

Однако на этом фоне священник призвал разделять церковную традицию и языческие наследия. Вокруг Троицы (которая наложилась на славянский Семик) сложилось много мифов. Батюшка привел четкие ориентиры, как отличить благочестие от суеты:

Что угодно Богу: присутствие на службе, причастие, коленопреклоненная молитва дома и в храме, украшение икон цветами.

Что не является грехом, но и не обязательно: вождение хороводов, прыжки через костер, плетение венков на березу.

Что точно лишнее: ссоры, шумные застолья с алкоголем, тревога о приметах (например, «если не сплести венок, умрешь»).

Дополнительная информация

Стоит отметить, что понятие «Троицкая родительская суббота» предшествует празднику. В этом году (по календарю актуального года публикации) поминовение усопших прошло накануне. Поэтому в сам день Пятидесятницы панихиды не служат — все внимание живым и сошедшему Святому Духу.

Священник посоветовал верующим, кто по рабочим причинам не может попасть в храм, провести день в семье, избегая суеты. Идеальный сценарий, по словам Берегового, — это тихая радость без телевизора и гаджетов. А вопрос с березой решится сам собой: срезанные в воскресенье ветки принято приносить обратно в церковь на следующий день (День Святого Духа, понедельник), чтобы их освятили и забрали домой как защиту от невзгод до следующей Пасхи. Хороводы вокруг дерева, уточнил батюшка, остаются делом вкуса, а не спасения души.