Путин признался, что смотрит западное ТВ: хочу знать, чем кормят европейцев после Старобельска

Российский лидер признался в необычном хобби. Владимир Путин, находясь с визитом в Казахстане, рассказал журналистам, что иногда посматривает западные телеканалы. Но не ради удовольствия — а чтобы понять, какими новостями кормят европейского зрителя. Особенно после трагедии в Старобельске, которую западные СМИ, по его словам, предпочли замолчать. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, отвечая на вопросы журналистов в Астане, президент РФ объяснил свой интерес к западному телевидению. Он подчеркнул, что ему важно видеть информационное поле, которое формируется для европейцев. Путин заявил, что он посматривает иногда, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя.

Особое внимание он обратил на освещение удара по колледжу в Старобельске. По словам президента, после этой трагедии западные каналы предпочли отмолчаться или исказить факты. Путин иронично заметил, что западные журналисты сами не ездят на места событий, а потом удивляются, почему им не верят.

