Путин перечислил последствия для Армении при выходе из ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин предупредил о последствиях для граждан Армении в случае, если Ереван примет решение о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армянским трудовым мигрантам в России придется покупать патенты на работу, а доступ к обязательному медицинскому страхованию потребует не менее пяти лет проживания в стране. Соответствующее заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Казахстане, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан, Владимир Путин четко обрисовал финансово-правовой расклад для армянских мигрантов в случае гипотетического выхода Армении из ЕАЭС. Сейчас граждане республики работают в РФ на льготных условиях интеграционного объединения. Если же Ереван покинет союз, эти преференции исчезнут в одночасье.

«Применение к трудящимся из Армении требований, действующих в отношении мигрантов из стран СНГ», — пояснил российский лидер, комментируя суть перемен.

Путин конкретизировал, что именно изменится в быту простых граждан. Первое — легализация трудовой деятельности. Вместо нынешнего упрощенного порядка армянам, желающим работать в РФ, придется покупать патенты, как и всем остальным выходцам из стран Содружества. Второе — медицина. Получить полис обязательного медицинского страхования без пяти лет официального проживания на российской территории станет невозможно.

«И так далее, и так далее — там очень много требований», — добавил президент, дав понять, что перечисленным список не исчерпывается.

Отметим, что заявление прозвучало не случайно. 29 мая на сайте Кремля опубликовали совместное заявление лидеров стран ЕАЭС. В документе главы государств союза зафиксировали общую позицию: по вопросу о вступлении Армении в Европейский союз либо сохранении членства в ЕАЭС необходимо проводить референдум.