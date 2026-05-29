Россия не только наступает, но и надежно прикрывает небо. Президент Владимир Путин в Астане заявил: система противовоздушной обороны будет укрепляться и совершенствоваться. И добавил жесткое предупреждение — все места, откуда исходит прямая военная угроза нашей стране, автоматически становятся законными целями для ударов.

Двадцать девятого мая, общаясь с журналистами в Астане, глава государства дал понять: работа по усилению ПВО идет и будет продолжаться. Путин заявил, что нам нужно укреплять систему ПВО. И мы делаем это и будем делать это дальше. Это не просто декларация, а ответ на растущие риски: появление у противника дальнобойных ракет и беспилотников требует надежного щита.

Второе заявление президента прозвучало еще более весомо. Он четко обозначил: любые объекты, откуда исходит прямая военная угроза России, являются законными целями. Это означает, что РФ оставляет за собой право наносить упреждающие или ответные удары без лишних согласований. Формулировка «прямая военная угроза» снимает разночтения. Если с территории какой-либо страны готовится или осуществляется атака на Россию, то объекты инфраструктуры, военные базы или пусковые установки на этой территории могут быть поражены.

