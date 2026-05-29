Путин призвал Армению не тянуть: референдум о вступлении в ЕАЭС или ЕС нужно провести как можно скорее

Москва устала от политических качелей в Ереване. Президент России Владимир Путин заявил, что референдум о будущем Армении — оставаться в ЕАЭС или уходить в Евросоюз — нужно проводить без промедления. Чем раньше, тем лучше, подчеркнул российский лидер. Это сигнал: пора определяться. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами, глава государства четко обозначил позицию Кремля. Россия не намерена вечно ждать, пока Армения будет разрываться между двумя интеграционными проектами. Путин прямо сказал: «Мы просили бы, чтобы это было сделано как можно раньше». Речь идет о возможном референдуме, на котором граждане Армении должны выбрать — сохранить членство в Евразийском экономическом союзе (куда входит Россия) или взять курс на вступление в Европейский союз.

Таким образом, Москва давит на паузу, которую взяло армянское руководство. Последние месяцы Ереван демонстративно сближался с Брюсселем, пропускал визиты западных политиков и критиковал ОДКБ. При этом официальных шагов по выходу из евразийских структур не предпринимал. Путин предлагает снять неопределенность: пусть народ сам решит.

Ранее Путин высмеял реакцию ЕС на падение БПЛА в Румынии.