Президент РФ Владимир Путин провел историческую параллель между нынешней ситуацией вокруг Армении и началом кризиса на Украине, передает ТАСС с пресс-конференции в Астане. Российский лидер отметил, что оба случая объединяют попытки присоединения к Евросоюзу. Кроме того, глава государства поставил под сомнение экономическую логику такого шага для Еревана, указав на жесткую конкуренцию на европейских рынках.

Отвечая на вопросы журналистов в Астане, Владимир Путин обратил внимание на тревожную повторяемость событий. По словам президента, то, что сейчас происходит в Армении, сильно напоминает завязку украинского кризиса много лет назад. Тогда Киев также активно декларировал курс на евроинтеграцию, что в итоге привело к глубокому расколу и вооруженному конфликту.

«Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против», — заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

Однако глава государства тут же перевел разговор в практическую плоскость. Если Ереван все же решит войти в Евросоюз, то перед ним возникнет серьезная логистическая и торговая проблема. Россия перестанет признавать европейские фитосанитарные нормы, а значит, армянская сельхозпродукция, включая популярное вино, лишится доступа на российский рынок.

Путин задал риторический вопрос: куда в таком случае отправятся армянские товары? Перспективы выглядят туманно. Поставки вина во Францию, Испанию или Италию выглядят сомнительно — эти страны сами являются крупнейшими производителями с вековыми традициями.

Путин также обратил внимание на парадокс: внутри ЕАЭС требования к качеству агропродукции значительно строже, чем в Евросоюзе. Однако в случае политического разрыва Москва будет руководствоваться не объективными стандартами, а взаимностью.

«Надо подумать», — резюмировал президент, дав понять, что европейский выбор может обернуться для Еревана потерей гарантированного рынка сбыта без реальной альтернативы.