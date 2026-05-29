Зло разъединяет: священник РПЦ бросил вызов психологам и моде на разрыв с семьей

Тренд на психологическую сепарацию, который набирает обороты в соцсетях и на консультациях, неожиданно получил жесткую критику с церковной стороны. Пока блогеры советуют взрослым детям очерчивать границы и ставить родителям ультиматумы, протоиерей Алексей Батаногов назвал это веяние дьявольским инструментом. Настоятель Владимирского храма в Новогирееве в беседе с корреспондентом REGIONS заявил, что массовое увлечение разрывом семейных связей превращается в опасную индустрию.

В эпоху, когда слово «сепарация» слышно из каждого наушника, а психологи соревнуются в жесткости формулировок, голос церкви звучит диссонансом. Протоиерей Алексей Батаногов не просто усомнился в пользе нового тренда — он назвал его инструментом разрушения.

«Вообще не надо „сепарироваться“ ни от кого. Дьявол разъединяет, а Бог соединяет людей», — заявил священник, перечеркивая одним предложением многотысячные курсы по выстраиванию личных границ.

С иронией отец Алексей заметил, что до эпохи массовой психотерапии люди как-то жили с родителями в мире: «Пока не сходил к психологу, был уверен, что у меня было счастливое детство». Этот саркастический пассаж, однако, не означает, что пастырь против взросления и самостоятельности.

Где грань между зрелостью и предательством

Батаногов четко разделяет здоровую самостоятельность и болезненное отчуждение. Переезд, создание собственной семьи, финансовая независимость — норма. Но проблема возникает там, где взросление путают с холодностью.

Священник перечислил признаки здоровых отношений с родителями, которые не нужно рушить:

Совместное празднование больших семейных торжеств (Пасха, Новый год, дни рождения)

Регулярные звонки не «по факту», а «просто так» — справиться о здоровье

Участие в жизни пожилых родителей без чувства долга и раздражения

Сохранение семейных ритуалов и традиций, переданных из детства

Теплое общение без обсуждения старых обид за чашкой чая

«Необязательно жить 24/7 под одной крышей, но праздники, семейные традиции, звонки, внимание и теплое общение должны сохраняться», — уверен собеседник издания.

Почему психологи и священники смотрят в разные стороны

Тревогу у пастыря вызывает не сама психология, а ее радикальное перерождение. По его наблюдениям, индустрия сепарации подталкивает клиента к однозначному выводу: все твои проблемы — из детства, а родители — главные виноватые.

«Любой человек ошибается — и родители тоже. Но чаще всего эти ошибки не перечеркивают всей любви и заботы. Хорошего обычно все-таки больше, чем плохого», — заметил Батаногов.

Заповедь «почитай отца и мать», по словам священника, не аннулируется с получением паспорта или покупкой собственной квартиры. Настоящая взрослость измеряется не километрами дистанции, а способностью заботиться о тех, кто дал жизнь, даже когда это неудобно.

Но бывают исключения

Отец Алексей не идеализирует все семьи. Он признает, что существуют нездоровые отношения, эмоциональное насилие и абьюз. Однако и здесь его позиция отличается от массовой.

В случаях реальной травмы нужна не «сепарация по шаблону», а точечная работа с духовником. Речь идет о поиске баланса между христианским долгом прощения и необходимостью защитить себя. Без истерик, без публичных разрывов и без демонстративного удаления родителей из жизни.

Главный посыл прост: быть самостоятельным не значит быть одиноким. Подлинная зрелость проявляется в умении строить собственную жизнь, не сжигая мосты за спиной. А индустрия разрывов, как считает Батаногов, учит прямо противоположному — защищаться от близких, вместо того чтобы учиться их понимать и принимать.