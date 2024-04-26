ИТ-сфера в Подмосковье продолжает расширять свои возможности благодаря региональной поддержке

«Динамичный рост отечественного онлайн-рынка требует постоянного развития безопасных устойчивых сервисов для развертывания интернет-инфраструктуры, потому растет и потребность в развитии команд, как за счет повышения компетенций и нагрузки, так и за счет найма новых специалистов. Грантовая программа Московской области в этих условиях представляет собой очень значимый и своевременный инструмент поддержки», — комментирует гендиректор ООО «Центр Информационных Технологий» Игорь Селиванов.