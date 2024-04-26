ИТ-сфера в Подмосковье продолжает расширять свои возможности благодаря региональной поддержке
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Девятнадцатое соглашение о выдаче ИТ-гранта компании, которая специализируется на разработке сайтов и веб-приложений, подписали в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы заинтересованы в развитии новых технологий, создании передовых цифровых продуктов, современных моделей компьютерной техники и в поддержании лидирующих позиций региона в сфере ИТ. Именно поэтому Подмосковье оказывает финансовую поддержку областным ИТ-компаниям. В настоящее время общая сумма выданных грантов составляет 1 миллиард рублей, столько же планируется выделить в этом году» — поделился первый заместитель директора МОЦ ИКТ Кирилл Сорокин.
ООО «Центр информационный технологий», помимо разработки сайтов и веб-приложений, предлагает полный спектр услуг от подбора оптимальных инструментов до запуска и поддержки проектов. В портфолио услуг входит как разработка продуктов «с нуля», так и доработка существующих проектов, включая адаптацию верстки, дополнение API и настройку интеграции различных сервисов.
«Динамичный рост отечественного онлайн-рынка требует постоянного развития безопасных устойчивых сервисов для развертывания интернет-инфраструктуры, потому растет и потребность в развитии команд, как за счет повышения компетенций и нагрузки, так и за счет найма новых специалистов. Грантовая программа Московской области в этих условиях представляет собой очень значимый и своевременный инструмент поддержки», — комментирует гендиректор ООО «Центр Информационных Технологий» Игорь Селиванов.